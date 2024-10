Jeder vierte Volksschüler zockt schon in der Nacht

Die meisten Schulen haben eigene Regeln für Smartphones, ein generelles Handyverbot in den Klassenzimmern gibt es nicht. Ein solches kann sich jetzt LH-Vize und Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) vorstellen, zuständig dafür sei der Bund. Aber: „Kinder müssen in der Schule den richtigen Umgang mit dem Smartphone lernen“, so Haberlander. Und die Hauptverantwortung liege ohnehin bei den Eltern.