Warum die Strom- und Gasrechnung bald teurer wird

Die konkrete Höhe wird jährlich per Verordnung (Systemnutzungsentgelte-Verordnung) durch den Regulator E-Control festgelegt. Um die Netze zukunftsfit zu machen – Stichwort Energiewende – muss viel Geld investiert werden. In den nächsten Jahren dürften dies, konservativen Schätzungen zufolge, mindestens 20 Milliarden Euro sein. Alleine der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG), der sich um die großen Verteilnetze kümmert, steckt bis 2034 rund neun Milliarden Euro in die Netze.