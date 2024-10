Rauchverbot in Schanigärten: Das sagen die Leser

Bereits vor dem generellen Rauchverbot für die Innenräume von Gastronomiebetrieben, das am 1. November 2019 in Kraft getreten ist, wurde das Thema heiß diskutiert. „Krone“-User Tark weist darauf hin, dass schon damals das Restaurantsterben vorausgesagt wurde, was sich jedoch nicht bewahrheitet hatte.