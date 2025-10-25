Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Doppel-Finale

Miedler kämpft um Titel-Hattrick in Wien

Tennis
25.10.2025 14:59
Die Stadthalle ist Lucas Miedlers Lieblingsplatz.
Die Stadthalle ist Lucas Miedlers Lieblingsplatz.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Lucas Miedler kämpft um seinen dritten Doppel-Titel beim Wiener Tennisklassiker. Der Österreicher schlug an der Seite des Portugiesen Francisco Cabral die indisch-schwedische Paarung Bhambri/Göransson 6:4, 7:6 und steht im Finale am Sonntag.

0 Kommentare

Bereits 2022 und 2024 hatte der Tullner Lucas Miedler bei seinem Heimturnier triumphiert, jeweils an der Seite von Alexander Erler. Nach der Trennung vom Tiroler mit Ende des Vorjahres erreichte er heuer erneut das Finale, diesmal mit Francisco Cabral.

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner mit einem Fuß im Finale
Halbfinale in Wien
LIVE: Jannik Sinner gegen Alex de Minaur gefordert
25.10.2025

„Der Matchball hat sich richtig gut angefühlt“, freute sich Miedler nach dem Semifinalerfolg in der Marx-Halle. „Erst war ich mir nicht sicher, weil ich nichts gehört habe“, lachte er über die Situation. Denn sein entscheidender Ball zum 7:5 im Tiebreak landete haarscharf auf der Linie, sodass sich auch das Publikum unsicher war. Miedler nahm es mit Humor: „Wenn man nichts hört, also vor allem keinen Out-Ruf, ist das eh ein gutes Zeichen.“ So darf er am Sonntag auf seinem Lieblingsplatz in der Stadthalle spielen.

Erster gemeinsamer 500er-Titel?
Die österreichisch-portugieische Paarung hat damit die Chance auf den bereits dritten gemeinsamen Titel in dieser Saison, allerdings den ersten in der ATP-500-Kategorie. Eine stolze Bilanz eines Duos, das sich eher zufällig zusammengefunden hatte. 

Porträt von Dorian Seistock
Dorian Seistock
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
250.521 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.529 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
194.186 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf