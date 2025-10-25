Miedler kämpft um Titel-Hattrick in Wien

„Der Matchball hat sich richtig gut angefühlt“, freute sich Miedler nach dem Semifinalerfolg in der Marx-Halle. „Erst war ich mir nicht sicher, weil ich nichts gehört habe“, lachte er über die Situation. Denn sein entscheidender Ball zum 7:5 im Tiebreak landete haarscharf auf der Linie, sodass sich auch das Publikum unsicher war. Miedler nahm es mit Humor: „Wenn man nichts hört, also vor allem keinen Out-Ruf, ist das eh ein gutes Zeichen.“ So darf er am Sonntag auf seinem Lieblingsplatz in der Stadthalle spielen.