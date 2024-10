EU will das Rauchen in Schanigärten verbieten

Rund jeder fünfte Österreicher raucht. Die EU-Kommission will den Anteil in allen Mitgliedsstaaten aber drastisch auf unter fünf Prozent senken. Gelingen soll das mit strengeren Regeln. Auch diesmal setzt die EU bei der Gastronomie an. In einer „Empfehlung der Kommission“ heißt es, Bürger sollen auch in Außenbereichen vor Passivrauch geschützt werden.