Schulsanierung in Lehen verzögert sich um ein Jahr

Klar ist schon: Der Kindergarten kann frühestens zu den Semesterferien 2026 und nicht wie ursprünglich geplant in einem Jahr in den Neubau einziehen. Die Sanierung der Volksschulen ist frühestens in vier Jahren abgeschlossen und nicht schon in drei. Dabei handelt es sich aber um vorläufige Termine. Weitere Verzögerungen sind nicht ausgeschlossen.