Start für großen Bildungsbau in Salzburg-Lehen

Rund 50 Millionen Euro nimmt die Stadt Salzburg für das Bauprojekt in die Hand. Los ging es am Montag mit dem offiziellen Spatenstich. Als erster Schritt übersiedelt der Kindergarten Lehen II für die Bauarbeiten in ein Containerquartier im Lehener Park. Auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern entsteht hier Platz für 100 Kinder und 12 Pädagoginnen. Einzugsdatum Anfang 2024.