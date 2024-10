Krisensitzung! So geht‘s in Köttmannsdorf weiter

News aus dem Fußball-Unterhaus: Oberglan ist seit 25 Spielen in Folge in der 1. Klasse C unbesiegt. Maria Saal drehte ein 0:2 binnen 14 Minuten in einen 4:2-Sieg. Ein Schlosser netzte in der 2. Klasse C beim 16:1-Kantersieg einen „Siebenerpack“. Und bei Kärntner-Liga-Klub Köttmannsdorf wurde eine Krisensitzung einberufen – das kam dabei raus: