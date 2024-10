Medaillenregen beim Stücklerhof im Lavanttal

Landesmeisterin räumte wieder ab

Bei der Kärntner Landesmeisterschaft in Dressur, die vergangenes Wochenende beim Reiterhof Stückler im Lavanttal stattgefunden hat, holten zehn Starter des Pucher-Teams, von 9 bis 69 Jahren etliche Medaillen ab. Christina Arl, im Brotberuf Installateurmeisterin, verteidigte ihren Sieg und holte erneut den Landesmeistertitel (Klasse M) ab: „Es freut mich, dass es mit meinem Pferd Relaxe so gut gelaufen ist.“ Der Vizemeistertitel ging an Barbara Glanzer und den Vizemeister in der Jugend Lizenzfrei holte die neunjährige Georgina Egarter mit Darkota ab. Pucher selbst holte diesmal im Lavanttal gleich dreimal Gold.