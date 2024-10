Steinfigur aus Kremser Weinbauschule gestohlen

Skulptur wiegt zehn Kilogramm

„Der oder die Täter müssen die Figur wahrgenommen und abgebaut haben. Sie war in zwei Metern Höhe befestigt und wiegt doch rund zehn Kilogramm. Das erfordert eine gezielte Kraftanstrengung, da wir sonst keinerlei Spuren entdecken konnten. Der Garten ist mit einem Tor versperrt, was also ein vorsätzliches widerrechtliches Eindringen voraussetzt“, kommentiert Dieter Faltl, Direktor der Weinbauschule den bedauerlichen Diebstahl.