„Überall Hakenkreuze“

Dass ein Kirchturm ein riesiger Phallus ist, eine Stangensellerie auch, dass eine fast geschlossene Tulpe oder aufgeschnittene Orange an eine Vulva erinnern, zwei Kirschen am Stil an Hoden, ist mir nicht neu. Ich assoziiere meinen Gemüseeinkauf dennoch nicht mit vermeintlich aussehenden Geschlechtsteilen. Wenn ich durch das Churer Tor in Feldkirch gehe, fühlt es sich nicht an, als würde ich in eine Vagina eindringen. Meine Sorge besteht eher darin, einen Strafzettel fürs Falschparken kassiert zu haben, weil ich das Auto kurz auf den Stellplätzen der gegenüberliegenden Bank geparkt habe. Blicke ich auf ein Schachbrett, erkenne ich darin kein Hakenkreuzsymbol, und beim Anblick des rotierenden VW-Logos noch weniger.