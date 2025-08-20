Raubüberfall in Götzis: Täter immer noch flüchtig

Wie berichtet ist am Dienstagnachmittag in Götzis die örtliche Postfiliale überfallen worden. Der unbekannte Täter ist immer noch auf der Flucht, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Unter anderem liegt jetzt eine Personenbeschreibung vor.
Der Unbekannte hatte die Filiale gegen 15 Uhr betreten, in der Hand eine Faustfeuerwaffe. Nachdem ihm eine Angestellte einen von der Polizei nicht genannten Geldbetrag ausgehändigt hatte, flüchtete der Mann in Richtung des nahegelegenen Bahnhofs. Dort verliert sich seine Spur.
Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe etwaiger Zeugen. Beim Täter handelt es sich vermutlich um einen in etwa 1,65 Meter großen Mann mit schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, einen hellen Kapuzenpullover, dunkle Schuhe und einen dunklen Rucksack. Auffälligstes Merkmal war seine schwarze Schildkappe.
Das Landeskriminalamt Vorarlberg und die Polizeiinspektion Götzis bitten all jene, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich zu melden. Die Hinweise werden vertraulich behandelt.
