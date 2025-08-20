Raubüberfall in Götzis: Täter immer noch flüchtig

Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe etwaiger Zeugen. Beim Täter handelt es sich vermutlich um einen in etwa 1,65 Meter großen Mann mit schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, einen hellen Kapuzenpullover, dunkle Schuhe und einen dunklen Rucksack. Auffälligstes Merkmal war seine schwarze Schildkappe.