Beim Einbiegen übersehen: Biker schwer verletzt

Gegen 16.45 Uhr machte sich der 41-Jährige daran, mit seinem Auto von der Tankstelle auf die L200 aufzufahren. Bei diesem Manöver übersah er allerdings den von links kommenden Motorradfahrer, mit schlimmen Folgen: Der Wagen touchierte das Zweirad, der Biker stürzte und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen – er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit Rettungshubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen werden.