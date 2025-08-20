Beim Einbiegen übersehen: Biker schwer verletzt

Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist am späten Dienstagnachmittag im Bregenzerwald bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Pkw-Lenker (41) hatte ihn beim Einbiegen auf die Bregenzerwaldstraße (L200) übersehen.
Gegen 16.45 Uhr machte sich der 41-Jährige daran, mit seinem Auto von der Tankstelle auf die L200 aufzufahren. Bei diesem Manöver übersah er allerdings den von links kommenden Motorradfahrer, mit schlimmen Folgen: Der Wagen touchierte das Zweirad, der Biker stürzte und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen – er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit Rettungshubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen werden.
Ein bei beiden Beteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die L200 war im Bereich der Unfallstelle rund 15 Minuten gesperrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.