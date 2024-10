Bilanz: 380.000 Besucher am Urfahraner Herbstmarkt

Über neun Tag lang verwandelte sich das Festgelände am Urfahraner Donauufer in einen pulsierenden Treffpunkt für Jung und Alt. Zum krönenden Abschluss hatte auch der Wettergott noch einmal ein Einsehen, bescherte Schausteller, Beschicker und Gastronomen ein Traumtagerl, was sich am Ende auch positiv in der Besucherbilanz widerspiegelte.