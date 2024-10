Grazer radelte zum Erasmus-Studium nach Portugal

Doch er musste die Strecke nicht alleine bewältigen: Sein treuer Freund Sebastiano Riebler begleitete Fabian bis ans Ziel. „Ihm ist einmal die Kette gerissen und ich hatte Probleme mit meinem Antrieb – so konnten wir uns immer gegenseitig abschleppen“, erzählt der 25-Jährige. Die Route führte sie nicht immer nur über glatte Asphaltstraßen – „wir mussten sogar teilweise unsere Räder durch Bäche tragen“. Über weite Strecken war es zudem sehr heiß, „nur in den Alpen war es endlich mal kühl.“ Ihre Nächte verbrachten die beiden teils im Zelt, teils aber auch in Hotels, Pilgerstätten oder bei Bekannten.