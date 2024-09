Steirer schafft den extremsten Lauf der Welt

Martina und Günter haben in all den Extremlauf-Jahren auch schon manch Gefahr durchgestanden. „2018 war ich bei einem Lauf in Indonesien lange Zeit verschollen, weil mein Livetracker-Aufzeichnungsgerät defekt war. Martina hat Todesangst um mich ausgestanden, weil niemand wusste, wo ich war.“ Erlebnisse wie diese schweißen die Triebels zusammen. Daher war es auch Günters Wunsch, zusammen mit seiner Lebensliebe beim UTMB-Extremlauf durchs Ziel zu laufen. „Das war das wenigste, was ich meiner Frau für ihre Unterstützung zurückgeben konnte.“