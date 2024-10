VIPs fasziniert von „Die letzten Tage von Pompeji“

Die Ausstellung versetzt die Besucherinnen und Besucher in das Jahr 79 n. Chr.: Damals war Pompeji eine der reichsten und schönsten Städte des Römischen Reichs. Leider wurde diese Idylle bald zerstört, durch den Ausbruch des Vulkans Vesuv, der die Stadt sprichwörtlich in Schutt und Asche legte. Und genau diese Vulkanasche konservierte alles darunter liegende so gut, dass Pompeji heute als ein zentrales Objekt der Archäologie gilt.