Obdachloser zerstört Kühlschrank für Bedürftige

Der 29-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg ist bei der Polizei kein Unbekannter. Montagabend wurde der Obdachlose dabei beobachtet, wie er einen Kühlschrank, der für Bedürftige vor einer Kirche in Wolfsberg aufgestellt war, zerstörte. Kurz darauf schlug er noch die Heckscheibe eines Autos, das vor einem Haus am Hohen Platz in Wolfsberg abgestellt war, ein.