Was die große Wanderung für die Parteien heißt

1) Leidtragender der zweitgrößten Wanderung in der Geschichte von Wählerstromanalysen war diesmal die ÖVP. Man verlor fast 450.000 Wähler, die beim letzten Mal vor allem für Sebastian Kurz gestimmt hatten, an die FPÖ. Was angesichts der hohen Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und einer empfundenen Negativentwicklung Österreichs wenig überrascht.