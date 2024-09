Spannendes Programm, bestens musiziert

Oberflächlich gesehen mag das Programm des ersten Abokonzertes des SOV, das am Samstag in Feldkirch und am Sonntag in Bregenz stattfand, spröde oder gar zusammenhanglos gewirkt haben. Doch dem war nicht so. Das erlebte man im Hören dieser erstaunlichen Werke, und das brachte der sympathische Dirigent des Abends, Roland Kluttig, in einer kurzen Ansprache zum Ausdruck, mit der er den Umbau zwischen den beiden ersten Stücken des Programms füllte. Denn die Aufstellung des Orchesters für das erste Werk, Béla Bartóks „Musik für Saiteninstrumente; Schlagzeug und Celesta“, war unüblich: Zwei gleiche Gruppen von Streichern saßen einander gegenüber. Hinten mittig gab es die anderen im Titel genannten Instrumente.