Europas beste Biobäuerin kommt aus dem Waldviertel

Zweieinhalbfach so großer Bio-Sektor

Die Kastner-Gruppe mit Sitz in Zwettl reihte sich mit der Biogast GmbH in der Kategorie „bester Bio-Lebensmittelhändler“ mit ihrer Nominierung auch unter die besten drei Europas ein. EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski betonte, dass in den letzten Jahren am Bio-Sektor viel geschehen sei: „Die Umsätze sind zwischen 2009 und 2022 von 18 auf 45 Milliarden Euro angestiegen.“