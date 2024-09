Parteien unter der Lupe: Rückblicke vor der Wahl

Der diesjährige Mai geht in die Geschichte ein: Zum ersten Mal seit Jahren ist kein hochrangiger Politiker in Österreich zurückgetreten. Anders in den Jahren zuvor, vor allem 2017: Zuerst ging Reinhold Mitterlehner (ÖVP), dann übernahm Sebastian Kurz und rief Neuwahlen aus – und dann warf die damalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig den Hut. Was seither passiert ist, lesen Sie im Grünen-Wahlspezial.