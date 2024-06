Eine grüne Zeitreise durch sieben verflixte Jahre

Zum Abschied hinterließ Glawischnig eine Erfolgsbilanz: Bei der Nationalratswahl 2013 schafften die Grünen das bis dato beste Ergebnis der Parteigeschichte(12,4 Prozent). Die Regierungsbeteiligung in Oberösterreich wurde während ihrer Amstzeit zwar an die FPÖ verloren, dennoch regierten die Grünen zum Zeitpunkt ihres Rückzugs in mit Wien, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg in fünf Bundesländern. Seit Jänner 2017 saß mit Alexander Van der Bellen zudem auch erstmals ein grüner Bundespräsident in der Hofburg.