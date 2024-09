Vorfall vor Kickl-Rede: Im Netz gehen Wogen hoch

Auch am Tag danach wird der FPÖ-Wahlkampfabschluss am Wiener Stephansplatz in den sozialen Medien heiß diskutiert. Aber primär nicht wegen der Brandrede des blauen Frontmanns Herbert Kickl, sondern vielmehr wegen des Zwischenfalls während einer Live-Schaltung des TV-Senders Puls24 am Samstagabend.