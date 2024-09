„Nazis raus“: Demo überschattet FPÖ-Abschluss

In der Wahl der Location sah Kickl zuletzt keine Provokation, sondern eine „Anleihe an eine sehr erfolgreiche Phase“ der FPÖ. Denn auch Jörg Haider habe an dieser Stelle eine große Schlusskundgebung abgehalten. „Der größte Erfolg, den wir bis dato vorzuweisen haben. Und da würden wir gerne anknüpfen und noch eines drauflegen.“