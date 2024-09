Reporter bedrängt: Zwischenfall vor Kickl-Auftritt

Kickl erinnert in Rede an Jörg Haider

Später erinnerte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl in seiner Brandrede an den blauen Wahlkampfabschluss vor 25 Jahren, als Jörg Haider – ebenfalls am Stephansplatz – seine Anhänger mobilisierte und dann das beste freiheitliche Ergebnis bei Nationalratswahlen erreichte. „Das Ergebnis war ein Triumph, doch es hat nicht zum Sieg gereicht. 25 Jahre später wird es anders sein. Wir werden das Vermächtnis und den Traum von Jörg Haider verwirklichen“, schwor Kickl seine Anhänger auf den Wahlsonntag ein.