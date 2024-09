Beifahrer (40) in Wrack eingeklemmt und verstorben

Drei in Autos eingeklemmt

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden der 27-Jährige und der 40-Jährige so in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr befreit werden mussten – für den Älteren kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb an Ort und Stelle. Der Jüngere kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Braunau. Das Auto des 37-jährigen Mauerkirchners wurde in den Straßengraben geschleudert, auch er wurde schwer verletzt, musste aus dem Wrack geschnitten werden und kam ins Krankenhaus Altötting.

Kriseninterventionsteam vor Ort

Die Insassen des dritten Autos (33, 30) konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen und wurden unbestimmten Grades verletzt, sie wurden ebenfalls in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurden von den FF Uttendorf und Mauerkirchen vorgenommen, daneben waren auch Polizei, Rotes Kreuz, Notärzte, das Kriseninterventionsteam und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.