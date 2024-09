Bregenz überraschte die Vienna auf nassem Boden

Es war ein nasses Aufeinandertreffen, das SW Bregenz und die Vienna am Freitagabend in der ImmoArena hatten, der Rasen war nicht leicht zu bespielen. Was sich die Hausherren schnell zu Nutze machten. Die Elf von Regi van Acker war von Beginn an aggressiv und presste, verleitete die Gäste-Defensive zu einfachen Fehlern in der letzten Abwehrreihe. Schon in den ersten drei Minuten hatte Bregenz zwei Topchancen.