Egger hofft auf Hankes Hilfe für ein Parkhaus

Bis zu 800 Stellplätze beim Bahnhof möglich

„Im Endausbau sollten wir 800 Plätze haben“, hoffte David Egger beim Hanke-Besuch auf einen baldigen Ausbau des Parkplatzes. Verkehrsminister Hanke versprach: „Ich werde mit den ÖBB in Kontakt treten, damit es gelingen sollte, den PR-Parkplatz auszubauen, wenn er weiter so floriert.“ Er verwies auf den ÖBB-Rahmenplan, der bis 2030 österreichweit Investitionen in der Höhe von 20 Milliarden Euro vorsieht. „Dabei ist uns auch der ländliche Bereich ein Anliegen“, versicherte Hanke.