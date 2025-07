Austria Salzburg: Neuzugang vom FC Bayern

Nach Luca Meisl verpflichtete Austria Salzburg kurz vor dem Auftaktspiel in der 2. Liga am Freitag gegen Austria Klagenfurt einen weiteren Innenverteidiger. Gabriel Marušić kommt von den Amateuren des FC Bayern München. Schon vor wenigen Wochen berichtete die „Krone“, dass die Violetten den gebürtigen Nürnberger am Radar haben und ihn testen.