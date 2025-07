Salzburgs Erzbischof warnt vor Antisemitismus

Kritik an Israel und Palästinensern

Der Erzbischof zeigt sich aber auch ablehnend gegenüber der Politik Israels gegen die Palästinenser. Kritik am Vorgehen in Gaza werde auch in Israel selbst geäußert, betonte Lackner: „Auch wenn wir Existenz- und Selbstverteidigungsrecht Israels anerkennen, können wir genauso wenig schweigen, wenn der Krieg, der so entfesselt wurde, fast zwei Jahre später Zehntausende zivile Opfer in Gaza gefordert hat; wenn wir Berichte vernehmen, wonach weitere Unzählige, darunter auch Säuglinge und Kinder, durch Hunger und Not gefährdet sind.“