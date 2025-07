Kellnerin bringt „Grapscher-Chef“ auf Anklagebank

Den respektlosen Umgang eines Gastronomen wollte sich eine Kärntner Kellnerin in einem Seebetrieb nicht mehr gefallen lassen – sie zeigte den Chef nach diversen Sprüchen und „Po-Übergriffen“ an. Tatsächlich landete der erfolgreiche Unternehmer auf der Anklagebank und gestand, wie es in manchen Küchen zuzugehen scheint.