Die siebte Aktivistin war der „Festspiel-Maulwurf“

Crepaz erklärte, dass man in einer Minute die Bühne geräumt hatte. In drei Minuten sei die Galerie geräumt worden, nach fünf Minuten der Protest-Spuk zu Ende gewesen. „Wir waren schnell.“ Warum aber liefen Sicherheitskräfte und Polizisten im zweiten Stock der Galerie? Rausch: „Es hat ein Kommunikationsproblem gegeben und unsere Kräfte wurden in die zweiten Arkaden geschickt.“ Von wem? Rausch: „Das muss über den Sicherheitsdienst (Anm. der Festspiele) gekommen sein.“