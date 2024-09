Diese Salzburger wollen in den Nationalrat

Neben den Parlamentsparteien treten in Salzburg auch die KPÖ Plus, die Bierpartei, die MFG, die Liste Madeleine Petrovic und die Liste „Keine von denen“ an. Salzburger Spitzenkandidatin der KPÖ Plus ist Bettina Prochaska. Sie arbeitet als Intensivpflegerin in einem Krankenhaus und steht auf der Bundesliste der Kommunisten auf Platz zwei. „Es braucht Menschen mit Pflege-Expertise im Parlament, die eine Ahnung von der Realität im Spital und im Seniorenwohnhaus mitbringen. Dafür trete ich an“, sagt Prochaska über ihre Motivation.