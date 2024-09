Salzburgs Erstwähler erwarten Lösungen von Politik

„Es wäre gut, dass nach der Wahl auch wirklich etwas passiert“, sagt auch Tobias aus der Stadt Salzburg. Bei der jungen Generation sind die Erwartungen an die Ehrlichkeit der Politiker groß. „Ich erwarte mir von den Gewählten, dass sie ihre Versprechen halten“, fasst es Florian aus Mariapfarr zusammen. Ihm liegt vor allem die Landwirtschaft am Herzen. „Vor allem kleinstrukturierte Bauern gehören unbedingt sehr gut unterstützt“, sagt er. Auch Anna aus Salzburg ist Ehrlichkeit in der Politik ein wichtiges Anliegen: „Es wäre mir wichtig, dass die Parteien das halten, was sie vor der Wahl sagen.“