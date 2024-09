NEOS-Kandidat wird am Wahltag erst 18 Jahre alt

Er ist der jüngste Kandidat bei der Nationalratswahl 2024 und kandidiert für die NEOS: Am kommenden Sonntag feiert der Salzburger Lukas Lintner am Wahltag seinen 18. Geburtstag! „Da habe ich in Wien eine große Feier mit 500 Menschen“, lacht der Schüler. Gemeint ist natürlich die Wahlparty, für die er nach Wien reisen wird. Dabei hofft er, dass nicht nur er anlässlich seines Geburtstags etwas zu feiern hat …