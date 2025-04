So holt sich KTM jetzt weitere Hunderte Millionen

Quote muss bis 23. Mai überwiesen werden

KTM war ja am 29. November 2024 mit drei Gesellschaften in die Insolvenz geschlittert. Die Passiva beliefen sich letztlich auf 2,23 Milliarden Euro. Am 25. Februar gab es die Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan, der eine 30-Prozent-Quote vorsieht. Das Geld muss bis 23. Mai am Treuhandkonto von Sanierungsverwalter Peter Vogl einlangen.