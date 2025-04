Anklage nach Messerstich im Imbissstand

Frau gab an, sich selbst gestochen zu haben

Dass er beim Streit zu Gewalt griff, räumte der 39-Jährige beim Verhör durchaus ein. Den Messerstich bestritt der seither in U-Haft sitzende Beschuldigte. Und auch das Opfer scheint den Mann zu schützen. Denn: Anfangs gab sie gegenüber der Polizei an, sich mit einer Teller-Scherbe selbst verletzt zu haben, heißt es in der Anklage. Da dies laut Gerichtsmedizin nicht mit der Stichverletzung zusammenpasste, schwenkte sie auf ein Messer um, das sie sich selbst in die Brust gerammt haben soll.