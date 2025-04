Die Bruderschaft setzt jetzt auf Jugendstil

Unbemerkt, aber doch nahm Straßwalchens Höhenflieger Mathias Chudoba die Schützenkrone im Unterhaus ins Visier. Der 16-Jährige hatte schon in der Hinrunde in jedem 1b-Spiel getroffen (19-mal). Seit dem Startelf-Debüt in der Salzburger Liga kamen sechs Tore dazu. „Er ist einfach unbekümmert“, lächelt Coach Bernhard Huber-Rieder.