Neue Maßnahmen gegen Maul- und Klauenseuche

Beim Tiergnadenhof Gut Aiderbichl mit seinen drei besuchbaren Höfen in Henndorf, Iffeldorf bei München und Deggendorf in Bayern sieht man derzeit „keine gesteigerte Gefahr. Unsere Höfe sind weit von den Sperrzonen weg“, sagte Geschäftsführer und Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber. Man sei aber gut vorbereitet und in engem Kontakt mit den Veterinärbehörden. „Sollte die Seuche weiter vorrücken, werden wir entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen.“ So habe man bereits verstärkt Desinfektionsmatten auf den Höfen deponiert. Der Besuch auf den Höfen sei aktuell aber uneingeschränkt möglich, so Ehrengruber.