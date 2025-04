Wo die Schulden-Millionen in Salzburg hinflossen

Immer neue Budgetlöcher tun sich im ganzen Land auf. Diesen Eindruck hat zumindest, wer die Berichte zu den Finanzen von Bund, Ländern und Gemeinden verfolgt. Auch in Salzburg ist die Lage nicht rosig. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) erklärte die finsteren Salzburger Budgetzahlen in der „Krone“ mit dem laufenden Investitionsprogramm. Das habe man gestartet, um die Konjunktur zu stützen, so Haslauer.