Nehammer: „Leben nicht von Problemen, lösen sie“

Der Wahlkampf habe an Dynamik gewonnen, die Überzeugungsarbeit laufe noch. Es gehe um viel. Er selbst habe viele Begegnungen und „oft menschlich berührende Gespräche“ gehabt, sagte Nehammer. In diesem Zusammenhang ging der Bundeskanzler auch auf die „Zäsur des Hochwassers“ im Wahlkampf ein. Viele Menschen würden noch unter den Folgen leiden, die ÖVP sei in diesen schweren Stunden selbstverständlich für sie da. In Niederösterreich seien bereits zehn Millionen Euro an Hilfen ausbezahlt worden.