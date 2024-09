Klagenfurt ohne Trinkwasser: Und was jetzt?

Gutes Wasser trinken und nachdenken

Fakt ist, ein Mensch sollte am Tag so viel Wasser trinken: Körpergewicht mal 35 in Millilitern. Bei 75 Kilo also 2,6 Liter. Nicht palettenweise Tragerln a neun Liter. Aber auch nicht wenig. Für ganz Klagenfurt sind das immerhin empfohlene 260.000 Liter. Pro Tag. Wir sollten gutes Wasser trinken, es schätzen. Und nachdenken.