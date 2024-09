Acht Monate Haft für Tanz auf Denkmal in Italien

Ein in Udine lebender Rapper ist vom Obersten Gericht in Rom wegen eines Videodrehs rechtskräftig verurteilt worden. Grund ist aber nicht das Video an sich, sondern vielmehr der Ort: Der junge Mann tanzte nämlich auf den Stufen der Gedenkstätte in Redipuglia in der norditalienischen Region Friaul Julisch Venetien, wo die Überreste von mehr als 100.000 Gefallenen des Ersten Weltkriegs ruhen.