Italien: Deutsche werfen 150 Jahre alte Statue um

Umgeworfene Statuen, zerkratzte Monumente

Der Vorfall weckt dabei Erinnerungen an zwei Touristen in Rom, die unabhängig voneinander Buchstaben in die Wände des Kolosseums in Rom gekratzt haben - und Aufnahmen davon auch noch in den sozialen Netzwerken verbreiteten. Ein britischer Tourist rechtfertigte sich im Nachhinein damit, dass er nicht gewusst hätte „wie antik das Monument“ sei.