„Nachgerannt“? Nur Babler buhlte um Dominik Wlazny

Gleich drei „Pressestunden“ wurden im ORF am Sonntag interessierten Zusehern geboten, in denen sich die Vertreter der noch nicht im Nationalrat präsenten Listen zeigen konnten. Ziemlich an der Grenze bezüglich eines Parlamentseinzuges in den Umfragen ist bekanntlich die Bierpartei um ihren Chef Dominik Wlazny. Dieser zeigte sich im Interview zuversichtlich, dass er in einer Woche dann auch tatsächlich Politiker sein werde und ließ darüber hinaus aber auch mit anderen Aussagen aufhorchen.