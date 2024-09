SPÖ-Wurfspiel: Mit Bällen gegen Kickl

Der SPÖ war die hitzige Auseinandersetzung von Spitzenkandidat Andreas Babler mit FPÖ-Cherf Herbert Kickl am Freitagabend noch nicht genug. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim legte am Samstag per deftiger Aussendung nach. Der FPÖ-Chef sei eine Gefahr für Österreich und den Rechtsstaat. Wirbel gibt es unterdessen um ein Wurfspiel am Rande einer roten Wahlkampfveranstaltung in Wr. Neustadt.