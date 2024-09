Puch überrascht mit Sieg gegen Bramberg

Trotz mäßiger Leistung siegte Grödig bei Hallwang 2:1, versetzte dem Aufsteiger die fünfte Niederlage in Folge. „Das war sicher nicht unsere beste Leistung, vielleicht waren wir auch müde“, sagte Grödig-Coach Arsim Deliu. Auch deshalb gab er seinen Spielern ein paar Tage frei. „Sie sollen den Fußball mal vergessen, sich einen in die Rüben lassen“, spielte Deliu auf den Rupertikirtag an.