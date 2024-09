Durststrecke fand nach sieben Jahren ein Ende

Sie gingen als Leader in den Finalsonntag, sie hatten Heimrecht, sie hatten unmittelbare Rivalen vor der Brust – und sie gewannen die „Krone“-Liga, also die Landesmeisterschaft in der Pinzgauer Spielart! Die Rede ist von den Grieser Rekord-Champions, die sich zum 19. Mal die Krone aufsetzten, so die siebenjährige Durststrecke beendeten. „Wir waren die Glücklicheren“, räumt der schießende Obmann Hans Gruber ehrlich ein.