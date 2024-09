„Müssen eine Reaktion zeigen – und zwar sofort!“

„Schwer, das in Worte zu fassen“

Ernüchterung pur war in den Gesichtern der Mannschaft von Cheftrainer Pep Lijnders zu erkennen. „Wir haben uns das anders vorgestellt“, seufzte Verteidiger Hendry Blank, einer von vier Königsklassen-Debütanten in der Startelf des österreichischen Vizemeisters. „Es war ein schlechter Tag von uns“, haderte auch sein Nebenmann Kamil Piatkowski. Torhüter Janis Blaswich schnaufte: „Es ist sehr, sehr schwer, das in Worte zu fassen.“